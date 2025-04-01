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ضوابط امتحانات "أبناؤنا فى الخارج" بالأزهر قبل انطلاق الاختبارات فى 26 أبريل

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ضوابط امتحانات "أبناؤنا فى الخارج" بالأزهر قبل انطلاق الاختبارات فى 26 أبريل

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق امتحانات الفصل الدراسى الثانى، لـ أبناؤنا في الخارج يوم 26 أبريل الجارى، وكشف قطاع المعاهد الأزهرية، الضوابط العامة لإجراء الامتحانات للصفوف من الأول الابتدائي وحتى الثاني الثانوي ، وذلك على النحو الآتى:

1) ُتعقد امتحانات الطلاب من الصف ( الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوي ) بنظام ( أونلاين ) وتتكون من أسئلة موضوعية، وبعض الأسئلة المقالية .
2) يُجيب تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي على كراسة الأنشطة.
3) يستخدم الطالب لأداء الامتحان جهاز حاسب آلي شخصي أو جهاز (لاب توب) .
4) ُينصح بعدم إستخدام جهاز موبايل حرصاًعلى وقت الطالب .
5) ُينصح بالاستعداد التام للامتحان بأن يتم شحن(اللاب توب) كاملاً قبل الامتحان تحسباً لانقطاع الكهرباء
أو أي عائق مفاجئ .
6) ُينصح بتوفير مصدر جيد للإنترنت : خط فايبرأو فلاشة نت بسرعة جيدة .
7) ُينصح باستخدام متصفح فاير فوكس، أو جوجل كروم لسرعة الإجابة مع تحديث المتصفح حال طلب ذلك .
8) الالتزام بالمواعيد المقررة في الجدول حيث لا يسمح الدخول بعد انتهاء الزمن المحدد للمادة .
9) على الطالب الدخول بداية من زمن المادة للاستفادة من الوقت كاملاً ، مع الوضع في الاعتبار أن الدخول يبدأ في موعده وينتهي في موعد ه طبقاً للجدول .
 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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