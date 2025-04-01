شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يستعد لجولة شرق أوسطية.. ومسئول أمريكى: لا نية لزيارة إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، انه سيتوجه إلى السعودية الشهر المقبل أو بعد ذلك بقليل كما يعتزم أيضا التوجه إلى قطر وربما إلى بلدين آخرين.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية ، قال ترامب ربما نتوقف في الإمارات العربية المتحدة ثم نذهب إلى أماكن أخرى، هذا بالنسبة للشرق الأوسط فيبدو أن هذه هي البلدان الثلاثة التي سنزورها.

ومن جهة اخرى قال مسئول أمريكى لموقع أكسيوس، ان الرئيس الامريكى ترامب ليس لديه في الوقت الحالي أي نية لزيارة إسرائيل خلال جولته في الشرق الأوسط

