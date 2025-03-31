شكرا لقرائتكم خبر عن نظام الدراسة بالكلية الإكليريكية وشروط الالتحاق والان مع تفاصيل الخبر

تعد الكلية الإكليريكية أهم المراكز العلمية لإعداد خدام وكهنة، وهي بالنسبة للكنيسة بمثابة العمود الفقري الذي ينتصب به الجسم، وتعمل على تحقيق الريادة الدينية وترسيخ الفكر الأرثوذكسى فى مجالات العقيدة والعبادة والتاريخ الكنسى والقضايا المعاصرة سواء التربوية والاجتماعية والدينية، بالإضافة إلى البحث اللاهوتى وتطبيقاته الحياتية وخدمة الفرد والمجتمع.



نظام الدراسة بالكلية الإكليريكية:

- مدة الدارسة 4 سنوات، بعدها يحصل الطالب على بكالوريوس في العلوم اللاهوتية، إلى جانب الدراسة يخضع طالب القسم النهارى لبرنامج روحى يومى، من صلوات وقراءة وقداسات، أي أن التكوين يشمل الناحية الروحية والعلمية.

- السنة الأولى سنة اختبارية إذا رسب فيها الطالب يفصل نهائيا من الكلية.

- السنوات اللاحقة إذا رسب الطالب فى أكثر من 3 مواد يبقى للإعادة بالنسبة للقسم النهاري، بينما 5 مواد للقسم المسائى.

تهتم الكلية بسلوك الطالب ومواظبته اهتماما بالغا، والذى لا يحصل على التقدير اللائق لا يسمح له بدخول امتحانات آخر العام الد ارسى، وتعطي له فرصة لعام آخر، لأنه يجب أن يكون قدوة ومثالاً يؤهله بأن يكون خادماً ومسئولاً عن شعب.

بالنسة للانتظام الدارسى للطالب: تشترط الكلية نسبة 90% كحد أدنى للحضور، و75% للقسم المسائى بدونها لايجوز للطالب أن يتقدم إلى امتحان أخر العام مع فرقته.

يدرس الطالب مواد مثل الكتاب المقدس وأقوال الآباء واللاهوت النظرى والعقيدى والروحى واللاهوت الأدبي والمقارن وتاريخ الأديان وتفسير العهدين الجديد والقديم، بالإضافة إلى علوم الوعظ والتسبحة والألحان والأحوال الشخصية واللغات القبطية والإنجليزية واليونانية والعبرية والعربية وعلم النفس والاجتماع والفلسفة.

شروط عامة: (للقسمين النهاري والمسائي)

- أن يكون المتقدِم قبطياً أرثوذكسياً، مشهوداً له من أب اعتارفه بتذكية صريحة وواضحة .

- ألا يكون المتقدم من الذين ثبت عليهم أي أحكام جنائية أو كنسية بسبب جرائم مشينة، تمس السمعة أو السلوك.

- أن يكون المتقدِم حاصلاً على مؤهل عالٍ، سواء بكالوريوس أو ليسانس من أي كلية أو جامعة أو معهد عالٍ معترف به من وازرة التعليم العالي .

- لابد من اجتياز الطالب الاختبار الشخصى الشفهى والتحريرى بنجاح.

شروط خاصة بالقسم النهاري فقط:

– أن يحصل المتقدم على تذكية صريحة من نيافة مطران أو أسقف الإيبارشية التابع لها يذكيه فيها للإلتحاق بالكلية والانتظام في دراستها، على أن تستفيد به الإيبارشية في الخدمة بعد التخرج.

– أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة الوطنية العسكرية أو معفى منها إعفاءاً نهائياً .

– أن يكون سن المتقدم لا يزيد فى أكتوبر عام التقديم عن 27 سنة لا أكثر.

– أن يكون المتقِدم غير مرتبط بخطبة أو زواج قبل الإلتحاق بالكلية، وأن يلتزم بهذا الشرط طوال فترة الدارسة.

– الإقامة بسكن داخلى خلال فترة الدراسة.