شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة ينعي الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية والان مع تفاصيل الخبر

نعى رئيس مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص ومستشارو مجلس الدولة، نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية وشيخ مطارنة الكنيسة القبطية، الذي انتقل إلى الأمجاد السماوية بعد حياة زاخرة بالعطاء والتضحية في خدمة الوطن والكنيسة.

وأعرب مجلس الدولة عن خالص تعازيه لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولأبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يمنح أهله وذويه الصبر والسلوان.