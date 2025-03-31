شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة يشهد فعاليات تأمين احتفالات عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور حمودة الجزار، رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة، تنفيذ خطة التأمين الطبى لاحتفالات عيد الفطر المبارك داخل محطة سكك حديد مصر، حيث انتشرت فرق التثقيف الصحى والمبادرات الرئاسية المجانية فى جميع أنحاء المحطة، وذلك لرفع الوعى المجتمعى للمواطنين للحد من انتشار العدوى، بالإضافة لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية المجانية والكشف المبكر عن الأمراض.

أضاف الجزار خلال خطة التأمين الطبى لاحتفالات عيد الفطر المبارك، تم استدعاء كافة فرق الأطقم الطبية وفرق الانتشار السريع وتدريبهم على كيفية التعامل مع أى أحداث مفاجئة إذا لزم الأمر، كما أن خطة التأمين الطبى تمتد لتشمل جميع أيام عيد الفطر المبارك.

وأشارت الإحصائيات الواردة فى نهاية اليوم، إلى أنه تم تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة لعدد 439 مواطنا - كما أنه تم إلقاء محاضرات توعوية مدة المحاضرة خمس دقائق عن كيفية تفادى انتقال العدوى والحد من انتشارها وكيفية تجنب النزلات المعوية بأيام عيد الفطر المبارك.

من جانبه : توجه رئيس محطة سكك حديد مصر د ياسر عبد الله بالشكر والتقدير لكافة الأطقم الطبية المنتشرة بالمحطة والتى أدت مهامها على أكمل وجه، كما أنه أعرب عن سعادته عن تواجد مثل هذه الصور المشرفة فى العمل والتفانى لتقديم الخدمات الطبية بصورة متميزة.

وتوجه الجزار بالشكر لكافة الأطقم الطبية والإشرافية، كما توجه بالشكر للجهات المختصة حيث أن دور القطاع الصحى يأتى بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم كافة الخدمات الطبية بصفة آمنة لكافة المواطنين.