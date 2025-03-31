شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة سحر السنباطى: "لام شمسية" عمل درامي مليء بالرسائل التوعوية للأسر والان مع تفاصيل الخبر

توجه المجلس القومى للطفولة والأمومة، بالشكر والتقدير إلى صناع مسلسل لام شمسية لرسالته الإنسانية القوية والتوعوية التى ناقشها طوال مدة عرضه.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطى رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، على أهمية دور الدراما فى دعم قضايا الطفل وتغيير الوعى المجتمعي، وما يقوم به الإعلام من نشر الوعى حول القضايا المختلفة فهو القوة الناعمة التى لها أثر كبير فى تغيير الوعى وترسيخ وإعادة بناء منظومة القيم، لافتة إلى أن هذا المسلسل سلط الضوء على قضية هامة وهى سلامة الأطفال الجسدية وحمايتهم من التحرش والاعتداءات الجنسية، مشيدة بالأداء المبهر للطفل الموهوب "على البيلي" على دوره المتميز فى المسلسل، وما قامت به سارة عزيز عضو المجلس القومى للطفولة والأمومة، طوال فترة التصوير من تقديم الاستشارات النفسية للطفل وفريق العمل.

واضافت "السنباطي"، أن المجلس القومى للطفولة والأمومة يدعم حق الأطفال من خطر أو إساءة او عنف، من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل ودورها فى حماية الأطفال المعرضين للخطر، موضحة أن المجلس يقدم الدعم والخدمات القانونية والنفسية للأطفال الذين تعرضوا للاعتداءات من خلال فريق عمل مدرب يعمل من أجل تقديم الدعم والمشورة للأطفال وأسرهم.

وأكدت "السنباطي" على أن المجتمع لا يزال يحتاج لمزيد من تلك الأعمال الدرامية الهادفة التى تعالج القضايا التى تهم المجتمع وتتصدى لكل ما يهدد الأسرة المصرية، مؤكدة أن المجلس داعم لتلك الأعمال ومستعد للتعاون معها فى إعداد الرسائل بشكل علمى يحقق الهدف من رسالة تلك الأعمال الدرامية.

وأكد صبرى عثمان، مدير الادارة العامة لنجدة الطفل، أن التشريعات الوطنية تجرم (التحرش ) بموجب المادتين 306 (أ)، و306 (ب) من قانون العقوبات، المعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2023 حيث عاقب القانون على واقعة التعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية بأية وسيلة، ويعد تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت هذه الجريمة بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، والتى تصل عقوبتها إلى السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته أو أرتكبت فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين بأكثر أو إذا كان الجانى يحمل سلاحاُ.

كما عاقب المشرع على (هتك العرض : وهى كل فعل يخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه – سواء كان ذكر أو أنثى - وعوراته) بموجب المادتين 267، 268 من قانون العقوبات والتى تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد ( إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ثمانى عشر سنة ميلادية أو كان مرتكبها من أصول المجنى عليه أو المتولين ترتبيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه) .

وناشد المواطنين بضرورة التواصل مع خط نجدة الطفل 16000 والذى يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع فى حال طلب الدعم والمساندة والمشورة، او من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600