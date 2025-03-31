شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: توزيع أسئلة امتحان الترم الأول على المادة وفق الوزن النسبى والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواصفة امتحان الفصل الدراسى الثاني لصفوف النقل للعام الدراسى الجارى 2024ـ 2025، موضحة أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية فى حدود المقرر الدراسى المستهدف وتتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبى لها، وتغطى الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة للتمييز بين مستويات التحصيل الدراسى للطلاب وتتدرج الأسئلة فى الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب، وتوازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة، وتكون الأسئلة محددة وواضحة فى صياغتها اللغوية وتستوفى الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة) - الصف - المادة – الزمن – الدرجة -الفصل الدراسى - تاريخ الامتحان.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى، وتبدأ من الأحد 15 يونيو 2025، على أن تكون امتحانات نهاية العام لصفوف النقل من الثالث الابتدائى وحتى الثانى الثانوى العام من يوم السبت 24 مايو وحتى الخميس 29 مايو 2025، على أن تبدأ امتحان نهاية الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية بدء من السبت 31 مايو حتى الاربعاء 4 يونيو 2025.