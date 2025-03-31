شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة فيتش تصنف إسرائيل عند A مع نظرة مستقبلية سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت لعنة غزة تلاحق الاحتلال الإسرائيلي، لتترك تداعيات كبيرة على اقتصادها، وهو ما يبدو فيما أعلنته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني حول زيادة الدين العام وضبابية المستقبل الاقتصادي للبلاد. وأعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف إسرائيل عند A مع نظرة مستقبلية سلبية. وقالت "النظرة السلبية لإسرائيل تعكس زيادة الدين العام والسياسات الداخلية والضبابية بشأن الصراع في غزة".

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