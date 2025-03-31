شكرا لقرائتكم خبر عن باليوم والتاريخ.. تفاصيل الظواهر الفلكية المرتقبة طوال شهر أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، تفاصيل الظواهر الفلكية المرتقبة خلال شهر أبريل، واستعرض تفاصيلها باليوم والتاريخ كما يلي:

ـ 1 إبريل/ القمر والثريا .

يترائى القمر مقترنا مع الحشد النجمي بلايدس Pleiades (الثريا أو الأخوات السبع) الذي يقع في برج الثور ، حيث نراهما متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل في ذلك اليوم ، ويظلا مرئيان بالسماء حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 10:00 مساءا تقريبا .



ـ 5 إبريل/ التربيع الأول

يترائى القمر في منتصف السماء وقت غروب الشمس تقريبا في ذلك اليوم حيث يضيئ نصف قرصه فقط ، وتبلغ نسبة لمعانه 50% فيما يعرف بطور التربيع الأول .. علما بأن الجزء المضئ من القمر في حالة التربيع الأول يشير دائما إلى اتجاه الغرب وهو إتجاه الشمس (حتى لو كانت الشمس تحت الأفق) .



ـ 5 إبريل/ القمر وكوكب المريخ

بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل في ذلك اليوم يترائى القمر مقترنا مع كوكب المريخ Mars (الكوكب الرابع بعدا عن الشمس وهو الكوكب الأحمر ، وإله الحرب في الأساطير الرومانية) .. ويظل هذا المشهد مرئيا بالعين المجردة السليمة حتى بدء غروبه في الـ 2:00 صباحا فجر اليوم التالي .. ومن الجدير بالذكر ملاحظة وجود النجمان بولوكس وكاستور (توأمان برج الجوزاء) في نطاق هذا المشهد أيضا من جهة اليمين .



ـ 6 إبريل/ المريخ والتوأمان (بولوكس وكاستور)

بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل في ذلك اليوم يترائى كوكب المريخ (الكوكب الأحمر ، إله الحرب عند الرومان) مقترنا مع النجم بولوكس Pollux ، ألمع نجم في برج التوأم/ الجوزاء (ألفا التوأم) حيث نرى المريخ بمحاذاه كل من بولوكس وكاستور (توأمان برج الجوزاء) بالعين المجردة السليمة إلى أن يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 1:30 صباحا تقريبا من فجر اليوم التالي .



ـ 6 إبريل/ القمر وخلية النحل

بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل في ذلك اليوم يترائى القمر مقترنا مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان ولصعوبة رؤية الحشد النجمي خلية النحل بالعين المجردة ننصح بإستخدام تلسكوب صغير حيث نراهما متجاوران في السماء طوال الليل إلى أن يبدأ المشهد في الغروب بغضون الساعة الـ 2:30 صباح اليوم التالي .



ـ 8 إبريل/ القمر والنجم ريجولوس (قلب الأسد)

بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل في ذلك اليوم يترائى القمر مقترنا مع النجم ريجولس Regulus أو قلب الأسد ، وهو ألمع نجم في برج الأسد ويعتبر من النجوم اللامعة في سماء الليل عموما.



ـ 10 إبريل/ عطارد و زحل

يشرق الكوكبان عطارد وزحل قبل شروق الشمس في ذلك اليوم بحلول الـ 4:30 صباحا تقريبا ، حيث يترائى الكوكبان في حالة اقتران بالقرب من الأفق الشرقي ويظلا مرئيان حتى يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .



ـ 12 إبريل/ القمر والنجم سبيكا (ألفا العذراء) ..

يترائى القمر ناحية الشرق عند غروب الشمس ودخول الليل في ذلك اليوم مقترنا مع النجم سبيكا Spica السماك الأعزل أو السنبلة (ألمع نجوم برج العذراء) .. ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة في السماء إلى أن يبدأ في الغروب مع شروق الشمس صباح اليوم التالي.



ـ 13 إبريل/ إكتمال القمر (بدر شهر شوال)

يكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة في ذلك اليوم حيث يكون القمر في حالة تقابل مع الشمس ، فيشرق عند غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي ، وتكون نسبة لمعانه 100% .



ـ 14 إبريل/ القمر في الأوج !

يكون القمر في هذا اليوم في منطقة الأوج في مداره حول الأرض وهي المنطقة البعيدة نسبيا عن الأرض حيث تبلغ المسافة بينهما حوالي 406,000 كم .



ـ 17 إبريل/ القمر وأنتاريس (قلب العقرب)

يشرق القمر في الـ 9:50 مساءا تقريبا في ذلك اليوم مقترنا مع النجم العملاق Antares (قلب العقرب) ، وهو ألمع نجم في برج العقرب ، وهو نجم أحمر يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف ، ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض.



ـ 21 إبريل/ التربيع الثاني

يشرق القمر في ذلك اليوم بعد منتصف الليل في طور التربيع الثاني حيث يضيئ نصف قرصه فقط ، وتبلغ نسبة لمعانه 50% ، علما بأن الجزء المضئ من القمر في حالة التربيع الثاني يشير دائما إلى اتجاه الشرق وهو إتجاه الشمس (حتى لو كانت الشمس تحت الأفق) .



ـ 21 إبريل/ استطالة عطارد

يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة غربية له تبلغ 27.4 درجة من الشمس ، وهذا هو أفضل وقت لمشاهدة كوكب عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الشرقي في السماء قبل شروق الشمس ، لذلك تكون فترة بقائه في السماء حتى اختفاؤه في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس هي أطول فترة ممكنة.



ـ 22 إبريل/ شهب القيثارة Lyrids

تسقط شهب القيثارة سنويا في الفترة من 16 إلى 25 إبريل ، وتبلغ ذروتها في 22-23، تُرى هذه الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة Lyra (القيثارة) وهو سبب تسميتها، تنتج شهب القيثارة من مخلفات مذنب تاتشر Thatcher الذي تم اكتشافه عام 1861، ويصل عدد الشهب فيها إلى حوالي 20 شهابا في الساعة ويمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة بشرط ظلمة السماء وخلوها من السحب والغبار .



ـ 25 إبريل/ القمر والزهرة و زحل ..

يشرق هذا المشهد الثلاثي في الـ 4:40 صباحا في ذلك اليوم حيث يتوسط القمر كوكب الزهرة من أعلى وكوكب زحل من أسفل ، حيث نرى هذا الاقتران الثلاثي بالعين المجردة السليمة في السماء باتجاة الشرق إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .



ـ 26 إبريل/ القمر وعطارد .

يشرق القمر وكوكب عطارد (مرسال الألهة) في الـ 5:15 صباحا في ذلك اليوم وهما في حالة اقتران حيث نجدهما متجاوران في السماء الشرقية قبل شروق الشمس مباشرة إلا أنهما يختفيان سريعا في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .



ـ 27 إبريل/ القمر في الحضيض !

يكون القمر في هذا اليوم في منطقة الحضيض في مداره حول الأرض وهي المنطقة القريبة نسبيا إلى الأرض حيث تبلغ المسافة بينهما حوالي 357,000 كم علما بأن منطقة الحضيض تتغير من شهر لأخر ولا يُعتبر القمر سوبر أو عملاقا إلا إذا كانت مسافته من الأرض أثناء الحضيض أقل من 360,000 كم ، وهو الشرط الذي ينطبق على وضع القمر في ذلك اليوم إلا أنه سيكون محاق أي غير مرئي على الإطلاق .



ـ 27 إبريل/ القمر الجديد (محاق شهر ذو القعدة) ..

عندما يقترن أي جرم سماوي مع الشمس لا يمكن رؤيته أبدا بسبب قوة إضاءة الشمس ، ولذلك لا يمكننا رؤية القمر أثناء اقترانه مع الشمس حيث يشرق ويغرب معها فلا يترائى لنا أبدا ! وعلى هذا الأساس لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم إيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد



ـ 28 إبريل/ الزهرة و زحل ..

كوكبي الزهرة و زحل يشرقا صباحا قبل شروق الشمس في هذه الفترة (أي ما قبل وما بعد ذلك اليوم) ، إلا أنهما يكونا في حالة اقتران وأقرب إلى بعضهما البعض تحديدا في ذلك اليوم ،حيث يشرقا متجاوران في الـ 4:30 صباحا تقريبا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .



ـ 29 إبريل/ القمر والثريا ..

يترائى القمر مقترنا مع الحشد النجمي بلايدس Pleiades (الثريا أو الأخوات السبع) في برج الثور للمرة الثانية خلال هذا الشهر ، حيث نراهما متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل باتجاة الغرب في ذلك اليوم ، إلا أنهما يغربا سريعا بحلول الـ 9:10 مساءا تقريبا