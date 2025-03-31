شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة التعليم يهنئى عادل النجار بعيد الفطر والعيد القومى لمحافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، التهنئة للمهندس عادل النجار محافظ الجيزة بمناسبتي عيد الفطر المبارك والعيد القومي لمحافظة الجيزة، يرافق وكيل الوزارة وفدًا من مديري عموم الإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات.

وأكد وكيل الوزارة سعيد عطية على أن الزيارة عكست روح التنسيق التام بين قيادة التعليم وقيادات المحافظة، وعبّرت عن إيمانٍ راسخ بأن النجاحات لا تُصنع في الملفات، بل تُصنع في الميادين، على الأرض، حيث تُبذر بذور الأمل في كل طفل يتعلم، وفي كل معلم يزرع، وفي كل مسؤول يرى في كل مدرسة وطنًا صغيرًا يستحق أن يُبنى بإخلاص، فالجيزة اليوم لا تحتفي بماضيها فقط، بل تُعلن أنها ماضية في طريق البناء، والتعليم في مقدمة القافلة.

وأوضح أنه لم تكن التهنئة بروتوكولًا رسميًا، بل ترسيخٍ لوحدة الصف بين الميدان التربوي والجهاز التنفيذي، في ظل قيادة واعية تُدرك أن بناء الإنسان هو أصل التنمية، وأن التعليم هو الضمانة الوحيدة لعبور الحاضر نحو المستقبل.