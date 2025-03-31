شكرا لقرائتكم خبر عن لقى ربه في صلاة العيد.. وفاة اللواء محمد صلاح أبو كريشة سكرتير عام الدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

قدم تليفزيون الخليج 365 بثا مباشرا من قرية تل بنى عمران بمركز ديرمواس، من جنازة اللواء محمد صلاح أبو كريشة سكرتير عام محافظة الدقهلية، والذى توفى أثناء أداء صلاة عيد الفطر المبارك، بعد إصابته بأزمة قلبية ويشارك اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا فى تشييع الجثمان بمسقط رأسه وكان محافظ المنيا، نعى ببالغ الحزن والأسى، اللواء محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، ابن مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، الذي وافته المنية صباح اليوم داخل مستشفى المنصورة الدولي، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال أدائه صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد النصر في مدينة المنصورة.

وأعرب محافظ المنيا عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



قبل تشييع الجنازة