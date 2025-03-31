شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا مائل للحرارة نهارا ورياح وأمطار ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 26 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء 1 أبريل 2025، ثانى أيام عيد الفطر المبارك، طقسا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد غدا نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، فضلا عن فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على شمال الوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وسلاسل جبال البحر الأحمر ووسط وجنوب سيناء، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى.



وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا:

القاهرة

العظمى 26 درجة

الصغرى 16

الإسكندرية

العظمى 24

الصغرى 16

مطروح

العظمى 23 درجة

الصغرى 16

سوهاج

العظمى 36 درجة

الصغرى 17

قنا

العظمى 40 درجة

الصغرى 19

أسوان

العظمى 40 درجة

الصغرى 20 درجة