شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تعلن ترتيبات صلوات الثالث واستقبال المعزين في رحيل الأنبا باخوميوس والان مع تفاصيل الخبر

قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن تقام صلوات الثالث غدًا الثلاثاء 1 أبريل الساعة العاشرة صباحًا عقب القداس الإلهي وذلك في كنيسة القديس مار مرقس (الكرمة) بدمنهور، على رحيل الأنبا باخوميوس.

وتقام صلاة الثالث أيضًا الأنبا باخوميوس في نفس التوقيت في دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي.

بالنسبة لاستقبال المعزين سيكون كالتالي:

أولاً: في الإيبارشية:

1- تستقبل مطرانية البحيرة وتوابعها المعزين بكرمة مار مرقس الرسول بدمنهور غدًا الثلاثاء من الساعة الخامسة وحتى العاشرة مساءً.

2- يتم استقبال المعزين أيضًا بعد غدٍ الأربعاء من الساعة الخامسة وحتى العاشرة مساءً، بكرمة مار مرقس الرسول بدمنهور وجميع كنائس الإيبارشية.

ثانيًا: في القاهرة:

تستقبل الكنيسة وأسرة مثلث الرحمات نيافة الأنبا باخوميوس المعزين غدًا الثلاثاء في قاعة القديس يوسف النجار بكنيسة القديس مار مرقس بمصر الجديدة من الساعة السادسة وحتى العاشرة مساءً.