شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يتابع غرفة العمليات بالوزارة والمديريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بمتابعة سير وانتظام عمل الأسواق والأنشطة التموينية والمجمعات الاستهلاكية بالمحافظات في أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات، حيث تم الاطمئنان على توافر كل احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وكحك العيد أيضاً.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن مخازن الجملة تعمل بقوة 50% خلال إجازة العيد لصرف احتياجات منافذ صرف السلع التموينية من السلع سواء من مقررات شهر أبريل التموينية او سلع المنحة الإضافية حيث يوافق غداً الأول من ابريل ثانى ايام عيد الفطر المبارك.

وفي سياق متصل أطمئن الدكتور شريف فاروق على انتظام العمل بالمخابز خلال أول ايام عيد الفطر المبارك، وتابع عمل غرف العمليات بالوزارة وغرفة العمليات المركزية بالقابضة للصناعات الغذائية لمتابعة توافر السلع، ومتابعة ضخ السلع وعمل المجمعات التابعة لها.

كما أوضح الدكتور شريف فاروق أن التقارير المرفوعة من غرف العمليات بمديريات التموين بالمحافظات والادارات التابعة أكدت علي استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع الغذائية واللحوم والمواد البترولية وانتظام العمل بالمخابز، مع تكثيف المرور والمتابعة من قبل الحملات التموينية علي المحلات العامة والأسواق، مع عدم تلقي أي شكاوى خلال أول أيام عيدالفطر المبارك.