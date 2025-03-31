شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف بعقود استعانة سنوية بالمحافظات.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة العمل فى فتح باب التقديم على شغل عدد من الوظائف في مديريات العمل بالمحافظات، خلال الفترة من يوم 5 إلى 19 أبريل 2025، وذلك بعقود استعانة سنوية، قابلة للتجديد في حالة الاحتياج ، بهدف سد العجز الوظيفي فى المديريات.

وأوضحت أن الشروط العامة المطلوبة، هي:

1- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

2- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5- أن يكون المتقدمون من أبناء المحافظة أو المقيمين فيها إقامة دائمة وفقاً للعنوان المدون ببطاقة الرقم القومي.

6- ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عاماً في تاريخ نشر الإعلان .

7- أن يكون التقدير العام للمتقدم (جيد) على الأقل.

8- تأدية الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها أو لم يصبه الدور بالنسبة للذكور.

9- تأدية الخدمة العامة بالنسبة للإناث.

10- إجادة اللغة الإنجليزية.

11- إجادة تامة لاستخدام تطبيقات الحاسب الألي " Microsoft Office "...

12- أن يجتاز المتقدم الامتحانات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

13- أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الجهة طالبة الإعلان.

14 - اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة.

15 - أن يقدم المتقدم إقراراً بالجهة طالبة الإعلان عند استيفاء مسوغات التعيين بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل بالجهة.

ويمكن للراغبين في التقديم على هذه الوظائف، رفع السيرة الذاتية والمستندات، وكتابة البيانات المطلوبة على الرابط التالي: https://egyemp.labour.gov.eg/Request/index ،وذلك خلال الفترة من يوم 5 إلى 19 أبريل 2025.

وجاء في البيان أن المستندات المطلوبة هي:

1. صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

2. صور الشهادات الدراسية الحاصل عليها.

3. صور من الدورات والشهادات الحاصل عليها في اللغات الأجنبية والحاسب الآلي.

4. صورة شهادة الموقف من الخدمة العسكرية للذكور.

5. صورة شهادة الخدمة العامة للإناث إن وجدت.

6. شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة «بطاقة الخدمات المتكاملة» في حالة الإعاقة.