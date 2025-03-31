شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة النظافة والتجميل بالجيزة توزع أكياس قمامة مجانا على رواد الحدائق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

وزعت محافظة الجيزة من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل، أكياس قمامة على زوَّار الحدائق والمتنزهات مجانًا؛ لتجميع القمامة والمخلفات بها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وخصصت الهيئة تحت إشراف اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، اليوم، أكياس قمامة للمواطنين رواد حديقة سفاري والمنطقة الأثرية بالهرم، للحفاظ على البيئة ونظافة الأماكن العامة.

ورفعت الهيئة العامة للنظافة والتجميل، درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك بتكثيف الحملات بمحيط المساجد وساحات الصلاة والشوارع المؤدية لها، لتكون جاهزة لاستقبال المصلين في أول أيام العيد، إلى جانب الحدائق والمتنزهات والأماكن المحيطة.

وجهزت الهيئة حملات وفرق عمل متخصصة لتنظيف ساحات الصلاة ورفع المخلفات، وتخصيص حملة مركزية للطوارئ تضم فرق العمل و20 معدة نظافة متنوعة المهام للتعامل مع أي أزمات أو طوارئ قد تطرأ خلال فترة العيد وأي تجمعات للمخلفات يتم رصدها، إلى جانب حملات المتابعة الدورية.

توزيع أكياس قمامة بالجيزة

توزيع أكياس قمامة بالجيزة

توزيع أكياس قمامة بالجيزة