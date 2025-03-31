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مطار القاهرة يحتفل مع المسافرين بعيد الفطر المبارك.. صور

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  • مطار القاهرة يحتفل مع المسافرين بعيد الفطر المبارك.. صور 1/11
  • مطار القاهرة يحتفل مع المسافرين بعيد الفطر المبارك.. صور 2/11
  • مطار القاهرة يحتفل مع المسافرين بعيد الفطر المبارك.. صور 3/11
  • مطار القاهرة يحتفل مع المسافرين بعيد الفطر المبارك.. صور 4/11
  • مطار القاهرة يحتفل مع المسافرين بعيد الفطر المبارك.. صور 5/11
  • مطار القاهرة يحتفل مع المسافرين بعيد الفطر المبارك.. صور 6/11
  • مطار القاهرة يحتفل مع المسافرين بعيد الفطر المبارك.. صور 7/11
  • مطار القاهرة يحتفل مع المسافرين بعيد الفطر المبارك.. صور 8/11
  • مطار القاهرة يحتفل مع المسافرين بعيد الفطر المبارك.. صور 9/11
  • مطار القاهرة يحتفل مع المسافرين بعيد الفطر المبارك.. صور 10/11
  • مطار القاهرة يحتفل مع المسافرين بعيد الفطر المبارك.. صور 11/11

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحاب نبيل

الإثنين، 31 مارس 2025 03:14 م

شهد مطار القاهره الدولي، صباح اليوم الإثنين إحتفالية كبري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث ظللت اجواء احتفالية خاصة لمطار القاهرة مع الركاب في جميع صالات السفر والوصول بمباني مطار القاهرة الثلاثة وسط فرحة وسعادة المسافرين المغادرين والقادمين من وإلي مختلف دول العالم علي متن رحلات شركات الطيران المتعددة الجنسيات.


وقام فريق من الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم بتهنئة الركاب بحلول عيد الفطر المبارك ومشاركتهم مظاهر الاحتفال وتوزيع كعك العيد علي الركاب وتهنئتهم بالعيد كما حرصت إدارة الاعلام والنشر علي توثيق الإحتفالية التي شهدها مطار القاهرة الدولي بالصوت والصورة من خلال التقاط الصور الخاصة بمظاهر الإحتفالية مع المسافرين ومقاطع الفيديو التي توثق اجواء الفرحة والسعادة والبهجة لدي الركاب داخل مطار القاهرة الدولي بوابة مصر الأولي وأيقونة المطارات المصرية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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