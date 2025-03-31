شكرا لقرائتكم خبر عن لو رجعت فى كلامك.. طريقة استبدال تذكرة القطار أو ردها على خطوط السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

أكدت هيئة السكة الحديد أنه يمكن للراكب، رد تذكرة الركوب المسدد قيمتها من خلال منافذ الحجز بالمحطات ومنافذ فورى أو وكلاء البيع الأخرى واسترداد المبلغ المستحق نقداً من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات وفقاً لقواعد وتعليمات الهيئة

خطوطا لاسترداد قيمة تذكرة السكة الحديد

يمكن استبدال أو إرجاع تذكرة القطار مع خصم 25% من قيمتها حال إعادتها قبل تحرك الرحلة بـ 48 ساعة

يمكن استبدال أو إرجاع تذكرة القطار مع خصم 50% من قيمتها حال إعادتها قبل السفر بنحو 24 ساعة.

استرداد قيمة التذكرة كاملة في هذه الحالة

فى حالة تأخر القطارات تأخيرا كليا يستطيع الراكب استرداد ثمن التذكرة كاملة بدون خصم شىء من قيمتها .

فى حالة عطل جهاز التكييف أو استبدال عربة بعربة أدنى يحق للراكب صرف فرق التكييف بشرط أن يتم إثبات ذلك بمعرفة رئيس القطار وفى حالة عطل جهاز التكييف بمحطة قيام الراكب يتم استرداد قيمة التذكرة كاملة بدون خصم شىء .



