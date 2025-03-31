شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الخدمات الإدارية: إقامة دولة فلسطين الحرة مطلب مصر قيادة وشعبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد نائب رئيس اتحاد عمال مصر هشام فاروق المهيرى رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، تفويض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اتخاذ كل الترتيبات والإجراءات للحفاظ على الأمن القومى المصرى، وكذلك العربى والتصدى بكل قوة لكل من تسول له نفسه بالنظر إلى سيادة الاراضى المصرية .

جاء ذلك على خلفية مواقف التأييد الشعبية للقيادة السياسية ودعمها للقضية الفلسطينية وعدم تصفيتها وعدم تهجير شعبها من اراضيه.

وقال إن مواقف مصر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية راسخة ولم ولن تقبل المساومة أو المقايضة بشأن وحدة وسلامة الأراضى الفلسطسنية وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.

وشدد" المهيرى ' على أن أمن واستقرار المنطقة نابعا من الجلوس على طاولة المفاوضات لايجاد حل عادل وشامل للقضية الفسطينية وتجنب ويلات الحروب والابادة الجماعية للشعب الفلسطينى الأعزل .

وحمًل نائب عمال مصر المجتمع الدولى المسئولية أمام المجازر الاسرائيلية والاحتلال الأعمى لعدو يوارى عيناه عن كل حقوق الانسانية التى تقرها القوانين والاعراف والاديان السماوية.



