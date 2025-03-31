شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يطمئن على انتظام العمل بمستشفى إمبابة العام والان مع تفاصيل الخبر

أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم، جولة تفقدية، بـ مستشفى إمبابة العام، للاطمئنان على انتظام تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتفقد المحافظ، أقسام الرعاية المركزة والغسيل الكلوي والحروق والاستقبال والصيدلية والعظام والأطفال للوقوف على تجهيزات المستشفى والحالة الصحية للمرضى المتواجدين وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك.

واستمع محافظ الجيزة، إلى عدد من الحالات المرضية، موجهًا مدير مديرية الشؤون الصحية بضرورة استمرار تقديم جميع أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم، متمنيًا أن يمنّ الله عليهم بالشفاء العاجل.

وثمّن محافظ الجيزة، الجهود المخلصة والتفاني في أداء الواجب من كل عنصر من عناصر المنظومة الصحية مؤكدًا أن جيش مصر الأبيض ضرب أروع الأمثلة في حبه لوطنه وإخلاصه في أداء واجبه المهني والإنساني.

ومن جانبه، أكد المحافظ خلال لقائه بالطاقم الطبي أن الدولة حريصة على تطوير المنظومة الصحية وتوفير الإمكانيات اللازمة لرفع كفاءة المستشفيات، مشيرًا إلى أن هناك خطة متكاملة لتحديث الأجهزة الطبية وتقديم الدعم المستمر للفرق الطبية لضمان تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء الطاقم الطبي والتمريض والعاملون بالمستشفى عن شكرهم للمحافظ على تواجده اليوم معهم، وحرصه على دعمهم وتحفيزهم، مما يجسد اهتمام الدولة بعناصر المنظومة الصحية وتقديرها لما يبذلونه من جهد غير عادي من منطلق المسؤولية الوطنية وأداء واجبهم المهني والإنساني على أكمل وجه.

رافق المحافظ كلٌّ من إبراهيم الشهابي، وهند عبد الحليم، نائبي المحافظ، ومحمد نور الدين السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير المساعد، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وذكي سلام، رئيس حي العجوزة، وأمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة، ومحمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.