شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصناعات الغذائية: ندعم قرارات القيادة السياسية للحفاظ على الأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد عيش، نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، وعضو مجلس الشيوخ، إن المظاهرات الشعبية لتأييد موقف الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكدت رفض المواطنين المصريين لتهجير الشعب الفلسطيني والحفاظ على سيادة الحدود المصرية، لافتا إلى أنها الرسالة الثانية التي يعلنها الشعب المصري بنفسة ضد كافة مخططات التهجير، وتؤكد وقوف شعب مصر مع الرئيس ضد كل ما يخطط له، وفرض عملية السلام وإلزام جميع الأطراف بخطة إعادة الإعمار لقطاع غزة.

وأضاف عيش: أن المصريين بعثوا برسائل الرفض والشجب والغضب بخروجهم بالملايين في الميادين والساحات، عقب صلاة عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن هذه الحشود إنما عبرت عن موقفها الداعم للرئيس عبدالفتاح السيسي، في موقفه البطولي والرافض منذ اللحظة الأولى للسيناريوهات الإسرائيلية التي تريد تصفية القضية الفلسطينية.

وتابع: المصريين أكدوا بذلك أنهم يثقون في رؤية القيادة السياسية وحكمتها وأعلنوا بذلك للعالم أننا لن نترك رئيسنا وداعمون لكل قراراته للحفاظ على الأمن القومي المصرى، والحفاظ على القضية الفلسطينية حتى يحصل الشعب الفلسطينى على حقوقة المشروعة.