شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية تتابع مع المحافظين تطورات الأوضاع خلال أول أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، منذ صباح اليوم الإثنين خلال أول أيام عيد الفطر المبارك تطورات الأوضاع بالمحافظات عبر اتصالات هاتفية أجرتها مع المحافظين، بالإضافة إلى تقارير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة.

وحرصت الدكتورة منال عوض خلال اتصالاتها الهاتفية مع المحافظين علي تقديم التهنئة لهم وجميع العاملين بالإدارة المحلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعيد الفطر المبارك، كما أعربت وزيرة التنمية المحلية عن تمنياتها بأن يعيد المولى عز وجل هذه الأيام المباركة علي الشعب المصري العظيم والسيد رئيس الجمهورية بالخير واليُمن والبركات.

وأكد المحافظين علي اتخاذ كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة فى جميع القطاعات الخدمية لاستقبال عيد الفطر المبارك والتيسير على المواطنين للاستمتاع بأجازة العيد مع أسرهم، كما أشاروا إلى هدوء الأوضاع واستقرارها فى المحافظات وتوافد المواطنين علي الحدائق العامة والمتنزهات لقضاء أوقات سعيدة مع عائلاتهم والاحتفال بأول أيام العيد.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة المتابعة الميدانية للأجهزة التنفيذية بالمحافظات على مدار الساعة لاحتفالات الأسر وأبنائها بعيد الفطر المبارك وذلك عبر مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرف العمليات بالمحافظات لسرعة التدخل في حالة أي أحداث طارئة والعمل علي توفير كافة سبل الراحة والسلامة للمواطنين لقضاء أجازة سعيدة مع أسرهم وعدم حدوث ما يعكر احتفالاتهم .

كما أكدت الدكتورة منال عوض أهمية استمرار التنسيق مع مديريات الصحة لرفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، وتوافر الأطقم الطبية وكافة الأدوية و الأمصال اللازمة، وإزالة كافة الاشغالات حول المنشآت الصحية.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة التنسيق مع إدارات المرور لتكثيف التواجد المرورى بالمواقف و الطرق الرئيسية والفرعية و الميادين العامة لضمان السيولة المرورية وعدم الزحام وتسهيل حركة المواطنين والسيارات، لافتة إلى أهمية رفع أي تراكمات للمخلفات بالميادين والحدائق العامة مع استمرار أعمال النظافة بالمراكز والمدن والقرى والرفع الفورى لكافة المخلفات وخاصة المناطق المحيطة بدور العبادة والشوارع المؤدية اليها.

كما أكدت د. منال عوض على التصدي بكل حزم لأى حالات بناء مخالف و الإزالة الفورية لأى تعدى وخاصة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعديين بالتعاون مع المحافظات ومديريات الأمن.