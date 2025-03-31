شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة العيد.. الطفطف يجوب الحديقة الدولية احتفالا بالعيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

احتفل الأطفال بأول أيام العيد، بركوب الطفطف داخل الحديقة الدولية، للاستمتاع بالمناظر الطبيعية المسطحات الخضراء والتى تمتتد على أكثر من 80 فدان بالحديقة.

و تضم الحديقة مدينتى ملاهى ترفيهية، وطفطف وحديقة حيوان مصغرة، وألعاب مائية وغيرها، كما حرص العديد على افتراش المسطحات الخضراء للاستمتاع بالعيد.



وأعدت الحديقة الدولية برنامج ترفيهى للجمهور طوال أيام العيد منها الالعاب الترفيهية، والعاب الساحر الموسيقى العسكرية، وقطار النزهة وغيرها، حيث شهدت الحديقة الدولية اقبال كبير من الأسر والأطفال للاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك، للاستمتاع بالمسطحات الخضراء، والألعاب المتنوعة والخدمات المقدمة من الحديقة.



الطفطف في الحديقة الدولية احتفالا بالعيد



الطفطف يجذب الأطفال



الطفطف يجوب الحديقة الدولية احتفالا بالعيد



الطفطف يجوب الحديقة الدولية