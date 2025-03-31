شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب النيابات والمحاكم: المصريون على قلب رجل واحد ضد تهجير الشعب الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، إن مظاهرات رفض التهجير التي قام بها مواطنون عقب صلاة عيد الفطر، تؤكد رفض المصريين لخطة التهجير الأمريكية التى أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أن الرسالة من تلك الوقفات واضحة بأن الشعب المصري يقف جميعا علي قلب رجل واحد رفضا لمؤامرة التهجير.

وأضاف عبد الباقي: جميعا نقف فى خندق واحد مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ضد تصفية القضية الفلسطينية، ونعلن دعمنا الكامل لموقف مؤسسات الدولة الوطنية في معركتها من أجل بقاء الشعب الفلسطيني داخل حدود دولتة وفرض حل الدولتين لاحلال السلام بالمنطقة.

وشدد عبدالباقى، على أهمية حالة اليقظة لدى المواطن المصري بخطورة ما يجري حولة من مؤامرات والتصدى لها بكل شجاعه رغم ما نمر به من أوضاع داخلية وخارجية يستلزم معها تحقيق التوازن في المنطقة.



