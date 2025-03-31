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نقل مدخل الأهرامات لطريق الفيوم- الواحات بداية من أول أبريل

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نقل مدخل الأهرامات لطريق الفيوم- الواحات بداية من أول أبريل

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الإثنين، 31 مارس 2025 02:12 م

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، فيديو عن بداية نقل مدخل الأهرامات بداية من أول أبريل.

وقال أشرف محي الدين، مدير عام آثار الجيزة والهرم، أن منطقة اثار الهرم أهم مقصد سياحي لكل الناس ، متابعا أن المشروع سيبدأ التنفيذ التجريبي له أول أبريل ونقل مدخل الأهرامات لطريق الفيوم - الواحات.


وتابع أن السيارات وأتوبيسات السياحة مخصصة لها جراح كبير ، بجانب تخصيص أماكن لذوي الهمم وسيكون هناك محطة أتوبيس كهربائي بعد محطة الزوار داخل منطقة الأهرامات.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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