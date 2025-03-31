شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مدخل الأهرامات لطريق الفيوم- الواحات بداية من أول أبريل والان مع تفاصيل الخبر

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، فيديو عن بداية نقل مدخل الأهرامات بداية من أول أبريل.

وقال أشرف محي الدين، مدير عام آثار الجيزة والهرم، أن منطقة اثار الهرم أهم مقصد سياحي لكل الناس ، متابعا أن المشروع سيبدأ التنفيذ التجريبي له أول أبريل ونقل مدخل الأهرامات لطريق الفيوم - الواحات.



وتابع أن السيارات وأتوبيسات السياحة مخصصة لها جراح كبير ، بجانب تخصيص أماكن لذوي الهمم وسيكون هناك محطة أتوبيس كهربائي بعد محطة الزوار داخل منطقة الأهرامات.



