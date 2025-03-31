شكرا لقرائتكم خبر عن الأتوبيس النهرى يخفض أسعار رحلة القناطر الخيرية.. ذهاب وعودة بـ70 جنيه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

خفض الأتوبيس النهرى بالقاهرة أسعار الرحلات، بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث تم تخفيض سعر رحلة القناطر الخيرية من 100 جنيه لـ 70 جنيه على تذكرة الفرد.

وينظم الأتوبيس رحلات نيلية لمدة ساعة ب 50 جنيه، كما تشمل رحلات القناطر الخروج من محطة الأتوبيس بالمظلات والانتظار فى القناطر 4 ساعات حتى يقضى الركاب فسحة بحدائق القناطر ثم العودة مرة أخرى بنفس التذكرة لمحطة الأتوبيس فى المظلات.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بتخفيض أسعار الرحلات لتناسب الجميع، حيث تم تطبيق التخفيض من خلال هيئة النقل العام برئاسة اللواء رزق علي.

واستعدت محافظة القاهرة لاستقبال عيد الفطر المبارك بخطة طوارئ تستمر خلال العيد خاصة بالقطاعات الخدمية بالمحافظة ومنها هيئة النقل العام وهيئة النظافة والحدائق والمتنزهات، لخدمة الجمهور وتغطية الأماكن السياحية وأماكن خروجات العيد طوال فترة الإجازة.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن هيئة النقل العام انتهت من استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين خلال فترة العيد، مشيرا إلى أنه سيتم توفير خدمات النقل العام في جميع أنحاء القاهرة خاصة في المناطق التي يتردد عليها المواطنون بكثافة في العيد وزيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر بينها خلال عيد الفطر المبارك والفترة السابقة له والتى تشهد كثافات كبيرة من المواطنين لمنع التكدس والزحام.



الأتوبيس النهرى يخفض أسعار الرحلات



الأتوبيس النهرى يخفض أسعار رحلة القناطر الخيرية