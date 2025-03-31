شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس صلوات تجنيز الأنبا باخوميوس بدمنهور والان مع تفاصيل الخبر

يترأس، الآن، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات تجنيز الراحل الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، ورئيس دير الأنبا مكاريوس السكندري جبل القلالي، في كنيسة القديس مارمرقس الرسول بدمنهور (مقر مطرانية البحيرة).

وسيتم نقل الجثمان إلى دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، حيث ستُقام مراسم الدفن في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، وكان الأنبا باخوميوس قد رحل، أمس الأحد، بعد مسيرة حافلة بالعطاء الكنسي والرعوي امتدت لأكثر من سبعة عقود، خدم خلالها الكنيسة في مختلف المواقع، وكان له دور بارز في قيادتها خلال فترة توليه منصب قائمقام البطريرك عام 2012م.

جدير بالذكر أنه ولد الأب الجليل الراحل يوم 17 ديسمبر 1935 وترهب في دير السريان بوادي النطرون، باسم الراهب أنطونيوس السرياني يوم 11 نوفمبر 1962، ورسم أسقفًا يوم 12 ديسمبر 1971 وسيم معه المتنيح الأنبا يوأنس مطران الغربية السابق، وكانا باكورة سيامات مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث عقب أقل من شهر من تجليسه على كرسي مار مرقس الرسول. ونال رتبة مطران يوم 2 سبتمبر عام 1990. كما تولى لمدة ثمانية شهور (من 22 مارس وحتى 18 نوفمبر 2012) مسؤولية قيادة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعد اختياره ليكون قائمقام البطريرك، حيث أدار هذه الفترة بحكمة واقتدار نال على إثرها شهادة جميع المتابعين داخل مصر وخارجها.

