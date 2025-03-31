شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان: "ذكريات العيد" والان مع تفاصيل الخبر

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا بعنوان "ذكريات العيد" خلال حضوره احتفالية عيد الفطر المبارك مع أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة وعدد من مصابي القوات المسلحة والشرطة.

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة العيد بمسجد المشير طنطاوي، كما استمع إلى خطبة العيد بحضور عدد من قيادات الدولة وأبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المصرية.

وتحتفل الدولة المصرية، اليوم الاثنين بأول أيام عيد الفطر، وذلك بعد إعلان دار الإفتاء تعذر رؤية هلال شوال وأن أول أيام عيد الفطر الإثنين 31 مارس 2025 .