شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: موجات الصيف المبكر تدق الأبواب بقوة ونحن ببداية الربيع الفلكى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن موجات الصيف المبكر بدأت تدق الابواب بقوة ونحن فى بداية فصل الربيع الفلكى، فى استعجال غريب من صيف باقي له 80 يوم على ولادته.

‎وأضاف فهيم، أنه متوقع أن يصاحب موجات الصيف المبكر بعض الرياح الجنوبية "الساخنة" المحملة بالرمال والاتربة معلنة عن تبكير كتير للخماسين الساخنة وان كانت ليست بقوية لكنها خطيرة ، وهو ما يعني تسارع كبير وقوي فى تغيرات الجو ما بين ارتفاعات وانخفاضات ثم ارتفاعات فى الحرارة وتذبذبات حرارية عالية مع رياح جنوبية ساخنة " شرد".

‎أوضح رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن التذبذبات تتزامن مع مراحل حرجة جداً لكل اشجار الفاكهة بدون استثناء "استكمال التزهير - التلقيح - الاخصاب - بداية العقد)"، خاصة المانجو والزيتون والموالح لان موجات البرودة الفترة الماضية تسببت فى تأخير موجات التزهير

‎وأشار فهيم، إلى أن محاصيل الحبوب معرضة للخطر "القمح فى الطور اللبني والعجيني - الحبوب العطرية"، فى مراحل بداية تكوين الحبوب والمقصود "الكمون - الكسبرة - الكراوية - الشمر - اليانسون"، وأيضًا المحاصيل الصيفية حديثة الزراعة " الفاصوليا - الذرة - اللب - البطاطا - القطن - القطن" والخضر والفاكهة حديثة الشتل تهانى من شرد الأيام الحارة.