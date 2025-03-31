شكرا لقرائتكم خبر عن المصلون بجنوب سيناء يحتشدون منددين بمخطط تهجير الفلسطينيين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى المصلون بمحافظة جنوب سيناء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، الاثنين، وسادت حالة من البهجة عقب أداء الصلاة، وبعدها احتشد المصلون بالملايين في وقفة تضامنية لدعم القيادة السياسية ورفض مخططات تهجير الفلسطينيين والمطالبة بوقف إطلاق النار.

وأدى المحافظ الدكتور خالد مبارك صلاة عيد الفطر المبارك صباح اليوم، وسط جموع المصلين في استاد الطور بمدينة الطور، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومشايخ وعواقل المحافظة، وعقب الصلاة احتشد المصلون في وقفة تضامنية لدعم القيادة السياسية ورفض تهجير أهالى غزة.

وشهدت صلاة العيد أجواء من البهجة والروحانية حيث توافد آلاف المواطنين للصلاة في استاد الطور وفي الساحات المخصصة لذلك بجميع مدن المحافظة.

وتقدم محافظ جنوب سيناء بأسمى التهاني للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة على سيادته بموفور الصحة والعافية، وأن يواصل مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها مصر في جميع المجالات، كما هنأ المحافظ الشعب المصري عامة وأهالي جنوب سيناء خاصة بهذه المناسبة السعيدة، مشيدا بروح الوحدة والتلاحم بين جميع أطياف الشعب.

وأكد أن عيد الفطر يعد فرصة لتجديد الأمل والتواصل بين أبناء المجتمع، داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه، وأن يعم السلام والأمان ربوع الوطن.

واستمرارا لروح العيد والتواصل مع الأهالي، قام المحافظ بتوزيع هدايا عيد الفطر على الأطفال في حضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، حيث تم توزيع لعب وهدايا رمزية للأطفال لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم في هذا اليوم المبارك.

وعبر المواطنون عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ على هذه اللفتة الطيبة، مؤكدين أنهم يشعرون بالسعادة والراحة نتيجة الاهتمام الكبير الذي يوليه لهم مسؤولو المحافظة، متمنين مزيدا من التقدم والازدهار لمصر الحبيبة.

وكانت محافظة جنوب سيناء قد شهدت تكثيفا للإجراءات الأمنية والمرورية وتواجد سيارات الإطفاء والإسعاف في محيط الساحات والأماكن العامة في جميع أنحاء المحافظة خلال أيام العيد، وذلك لتأمين احتفالات المواطنين وضمان سلامتهم.

وعقب صلاة العيد اصطف جمع غفير من مختلف طوائف المجتمع في وقفة تضامنية مع غزة حاملين لافتات لا للتهجير شارك فيها الأحزاب السياسية ومشايخ وعواقل المحافظة وشباب المحافظة وممثلو المرأة والمجتمع المدني.