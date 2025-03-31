شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة لآلاف المواطنين في الغربية بعد صلاة العيد تضامنا مع غزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نظم الآلاف من أهالي مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، وقفة احتجاجية بمنطقة الاستاد لدعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير لأهالي غزة، وذلك بعد أداء صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الرحمة بالمنطقة.

ورفع الأهالي الإعلام المصرية والفلسطينية ولافتات دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في كافة القرارات وخاصة قضية التهجير للأشقاء الفلسطينيين، كما قام المتظاهرون برفع لافتات مكتوب عليها "لا التهجير".

وأدى الآلاف صلاة عيد الفطر وشهد المسجد توافد أبناء المركز والمدينة وتخصيص ساحة للسيدات لأداء صلاة العيد بها.

وكانت مديرية الأوقاف في محافظة الغربية، أعلنت عن الانتهاء من تجهيز 447 ساحة في مختلف المدن والقرى؛ استعدادًا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك وفقًا لتوجيهات وزارة الأوقاف.

وأكد الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، أن التجهيزات شملت ساحتين رئيسيتين، الأولى في منطقة استاد طنطا، والثانية في منطقة كوبري الرباط بالمحلة الكبرى، بالإضافة إلى 447 ساحة فرعية موزعة على مراكز المحافظة، موضحاً أنه تم تخصيص خطيب أساسي وآخر احتياطي لكل ساحة، مع التأكيد على عدم السماح لأي خطباء غير تابعين للأوقاف باعتلاء المنابر.

وأشار وكيل الوزارة إلي أن جميع الساحات تم تزويدها بالفرش اللازم ومكبرات الصوت، مع تخصيص أماكن مريحة للنساء والأطفال، لضمان أداء الصلاة في أجواء منظمة دون تزاحم أو أي معوقات.



آلاف المواطنون في الغربية يحتجون بعد صلاة العيد تضامنا مع غزة



آلاف المواطنون في الغربية يحتجون بعد صلاة العيد تضامنا مع غزة



آلاف المواطنون في الغربية يحتجون بعد صلاة العيد تضامنا مع غزة