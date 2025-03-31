أخبار مصر

لا لا للتهجير.. أهالى المنيا ينظمون وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى

0 نشر
0 تبليغ

لا لا للتهجير.. أهالى المنيا ينظمون وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى

شكرا لقرائتكم خبر عن لا لا للتهجير.. أهالى المنيا ينظمون وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المنيا-حسن عبد الغفار

الإثنين، 31 مارس 2025 07:45 ص

نظم أهالى محافظة المنيا وقفه تضامنية مع الشعب الفلسطينى وتضامنا مع موقف القيادة السياسية الرافض لتهجير سكان غزة.

تجمع الآلاف عقب صلاة عيد الفطر المبارك فى شوارع المنيا وبالتحديد فى شارع الكورنيش لاعلان التضامن مع موقف القيادة السياسية الرافض للتهجير، وحمل المشاركون لافتات لا لا للتهجير، الشعب المصرى كله وراك ياريس،  كما ردد المشاركون لا لا للتهجير، وشارك فى الوقفة الكبار والصغار والشيوخ لاعلان موقفهم المتضامن من موقف القيادة السياسية من التهجير.
 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements