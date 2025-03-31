شكرا لقرائتكم خبر عن لا لا للتهجير.. أهالى المنيا ينظمون وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

نظم أهالى محافظة المنيا وقفه تضامنية مع الشعب الفلسطينى وتضامنا مع موقف القيادة السياسية الرافض لتهجير سكان غزة.

تجمع الآلاف عقب صلاة عيد الفطر المبارك فى شوارع المنيا وبالتحديد فى شارع الكورنيش لاعلان التضامن مع موقف القيادة السياسية الرافض للتهجير، وحمل المشاركون لافتات لا لا للتهجير، الشعب المصرى كله وراك ياريس، كما ردد المشاركون لا لا للتهجير، وشارك فى الوقفة الكبار والصغار والشيوخ لاعلان موقفهم المتضامن من موقف القيادة السياسية من التهجير.

