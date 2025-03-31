شكرا لقرائتكم خبر عن عميد طب حلوان: مستشفيات المجمع الطبى الجديد تخدم 8 ملايين نسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة رشا الرفاعى عميد كلية الطب بـ جامعة حلوان، عن تفاصيل مشروع المجمع الطبي الجديد لجامعة حلوان، مؤكدة أنه مشروع قومى للجامعة والقاهرة الكبرى.

قالت الدكتورة رشا الرفاعى عميد كلية الطب بجامعة حلوان، أن المستشفيات الجامعية الركيزة الأساسية للرعاية الصحية فى مصر، خاصة وأن العلاج المقدم من الدولة للمواطن يتم من خلال مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، لافتة إلى أن المجمع الطبي لجامعة حلوان المقرر إنشاؤه الفترة الحالية سيخدم 8 ملايين نسمة وسيكون أول مستشفى جامعة يخدم جنوب القاهرة وشمال الصعيد أيضا.

وتابعت عميد كلية الطب بجامعة حلوان، فى تصريحات لـ" الخليج 365" أن المنطقة التي يقع بها المجمع الطبي بها أمراض كثيرة بسبب المصانع والأماكن المحيطة بها، موضحة أن المستشفى الجامعى الحالي لجامعة حلوان تقع فى مدينة بدر وهى منطقة بعيدة وتمثل عبء لتقديم الخدمات الصحية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فضلا عن أن الكثافة بالمستشفى والطاقة الاستيعابية 200 سرير فقط، ولا تستطيع تغطية العلاج المفترض توفيره للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأكدت الدكتورة رشا الرفاعى، أن المجمع هدف قومى والمستشفى الجامعى سيكون شامل لجميع التخصصات وليس تخصص واحد، موضحة أن كلية الطب 36 قسما منها 26 قسما إكلينيكيا إلى جانب الأقسام الباطينة والتحاليل والأشعة، ووجود مستشفى جامعى بهذا الهيكل أمر هام وخدمة للمنطقة والمجتمع المحيط بنا فى منتهى الأهمية الوضع.

