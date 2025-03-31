شكرا لقرائتكم خبر عن %92 من القراء يؤيدون تكثيف حملات لضبط عصابات سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد تكثيف حملات ضبط عصابات سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف؟"، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف. وأيد 92% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف، بينما عارض 8% فقط من القراء.



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