شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصل مسجد المشير طنطاوى لأداء صلاة عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

وصل منذ قليل، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مسجد المشير طنطاوي، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، بحضور عدد من قيادات الدولة.

وتحتفل الدولة المصرية، اليوم الاثنين بأول أيام عيد الفطر، وذلك بعد إعلان دار الإفتاء تعذر رؤية هلال شوال، وأن أول أيام عيد الفطر الإثنين 31 مارس 2025.