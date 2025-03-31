شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم.. حار نهارا ونشاط رياح مثيرة للرمال والعظمى بالقاهرة 30 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين 31 مارس 2025، طقسا حارا نهاراً على أغلب الأنحاء، معتدلا ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 : 3 متر، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، فضلا عن فرص أمطار خفيفة ليلا على السواحل الغربية والصحراء الغربية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم :

القاهرة

العظمى 30 درجة

الصغرى 18

الإسكندرية

العظمى 30

الصغرى 16

مطروح

العظمى 31 درجة

الصغرى 16

سوهاج

العظمى 33 درجة

الصغرى 15

قنا

العظمى 35 درجة

الصغرى 18

أسوان

العظمى 36 درجة

الصغرى 19 درجة