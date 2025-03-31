شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: 82 مركزا للتدريب ووحدات متنقلة وثابتة لتأهيل العمال لسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل وزارة العمل على بناء قدرات راغبي العمل وإمدادهم بالمهارات الفنية اللازمة، من خلال تطوير جودة منظومة التدريب المهنى بما يتوافق مع المعايير والمتطلبات الدولية، وذلك لضمان تكافؤ الفرص والتوزيع الجغرافي العادل للفرص التدريبية، بالتزامن من نشر ثقافة ريادة الأعمال على متدربي مراكز التدريب المهني.

وأوضحت وزارة العمل، أن التدريب المهنى يتم على 49 مهنة من خلال 38 مركز تدريب ثابت، و34 وحدة متنقلة، و10 وحدات ثابتة، و458 ورشة عمل، مثل: الطهي والفندقة، تقنيات الحاسوب والبرمجة، الكهرباء والإلكترونيات، النجارة والحدادة، الخياطة والتصميم، والميكانيكا وصيانة السيارات.

والتدريب المهنى، هو نوع من التعليم والتدريب يركز على تطوير المهارات العملية والمعرفة الفنية اللازمة للعمل في مجالات مهنية محددة، ويهدف إلى إعداد العمال لسوق العمل من خلال الجمع بين التعليم النظري والتطبيق العملي، ويمكن للعمالو الفنية أو خريجى المدراس الفنية الاشتراك في التدريبات المهنية لتطوبر مهاراتهم، أو أي شخص يرغب في تعلم حرفة أو مهنة جديدة، لإيجاد فرصة عمل أو فتح مشروع خاص به، علما بأن خوض تلك التدريبات يسهل من استخراج شهادة قياس مستوى المهارة، في حال الرغبة في تسجيل حرفتك فى البطاقة أو الباسبور.



