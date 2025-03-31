شكرا لقرائتكم خبر عن بأعلام مصر ولا للتهجير.. المصلون يتوافدون على مسجد الاستقامة لصلاة العيد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدرالإثنين، 31 مارس 2025 06:43 ص
توافد العشرات من المواطنين على مسجد الاستقامة بميدان الجيزة لأداء صلاة العيد، وتصدر المشهد رفعهم لعلم مصر وأعلام مكتوب عليها لا للتهجير فى مشهد مؤيد لرؤية الدولة المصرية لأحداث غزة وتأييدا لموقفها الواضح فى التصدى لتهجير الفلسطينيين ورفضها تصفية القضية الفلسطينية.
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