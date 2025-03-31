توافد العشرات من المواطنين على مسجد الاستقامة بميدان الجيزة لأداء صلاة العيد، وتصدر المشهد رفعهم لعلم مصر وأعلام مكتوب عليها لا للتهجير فى مشهد مؤيد لرؤية الدولة المصرية لأحداث غزة وتأييدا لموقفها الواضح فى التصدى لتهجير الفلسطينيين ورفضها تصفية القضية الفلسطينية.

شكرا لقرائتكم خبر عن بأعلام مصر ولا للتهجير.. المصلون يتوافدون على مسجد الاستقامة لصلاة العيد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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