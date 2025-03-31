شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب صلاة العيد: تهنئة من أرض الكنانة إلى المرابطين حول المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

قال الشيخ الشحات العزازي خطيب صلاة عيد الفطر في مسجد المشير طنطاوي، إن الله أكرما بهذا الوطن العزيز وأكرما بخير أجناد الأرض ونيلة أصله من الجنة وكلنا، داعيا لهذا الوطن أن يديم له العز والنصر والتمكين ويصرف عنه كل عدو باغي ويحفظ قائده وجنده ويجعل كل أيامنا أعياد ويرفع شأننا ويكفينا شر أهل الحقد.

ودعا خطيب صلاة العيد، خلال الخطبة بحفظ مصر وقادتها وقواتها المسلحة، موجها التحية قائلا: "تهنئة لكل جند مرابط لحماية هذا الوطن وتحية من أرض الكنانة إلى المرابطين حول المسجد الأقصى من قبل كل مصري وإلى أهلنا في كل مكان ونسأل الله أن يعزهم ويحفظهم ونقول لهم جميعا أعاد الله عليكم العيد بالخير".

وتابع: "أقول لنفسي وكل من يسمع أن هذا عيد اكرمنا الله بالصيام والقيام فصلوا الصيام بالصيام والقيام بالقيام وصلوا أقاربكم واجبروا خواطر العباد واجعلوا العيد عيد للكل بالرحمة والمودة وتعلمنا من شهر رمضان أن نيسر ويسروا فان من يسر يسر الله له وتعاونوا فإن التعاون يجلب معونة الله وإنما تطلب الرحمة بالرحمة والعفو بالعفو".