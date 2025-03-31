شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من مخاطر "حبة الغلة"؟ والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محروس نصر رئيس قسم بحوث آفات الحبوب والمواد المخزونة بمعهد وقاية النباتات، إن "حبة الغلة" أو أقراص الفوستوكسين السامة فى عملية التبخير لمكافحة افات الحبوب "القمح والذرة والأرز وغيرها" والبقوليات "الفول واللوبيا والحمص والعدس وغيرها" والمواد المخزونة الأخري، حيث تتفاعل مكونات الأقراص مع الرطوبة الجوية ويتصاعد منها غاز سام وهو فوسفيد الأيدروجين الذى يتخلل الحبوب والمواد المبخرة وتقتل الحشرات وأطوارها المختلفة داخلها.‬

وفى التقرير التالى نتعرف على كيفية الحماية من مخاطر حبة الغلة؟

1 - لا يتم البيع للافراد ويتم البيع للشركات والقائمين والمرخص لهم باستخدام الغاز ولديهم الخبرة الفنية فى التطبيق الامثل لعملية التبخير .

2- يتم التقنين للغاز حيث لا يتم البيع الا بترخيص وتقدم محاضر استهلاك لكمية الغاز المستخدمة للحصول على ترخيص الشراء.

3- يقصر الاستيراد للشركات المحددة والشركة القابضة للصوامع والتخزين والصوامع الموجودة بالمطاحن والصوامع بالشركات الوطنية الكبرى التى تقوم بتخزين الاقماح تحت اشراف وزارة التموين وحسب للكميات التى يتم تخزينها من القمح.

4- تدريب المشتغلين بالمبيدات والمطبقين لعملية التبخير على الاستخدام الامثل لغازات التبخير وأهمها:

- الالتزام بوسائل الامان والوقاية والسلامة للقائمين بالعملية ولبس الملابس الواقية.

- الالتزام بالجرعة الموصى بها.

5- وضع الاقراص فى اطباق ورقية او بلاستيكية لسهولة التخلص منها بعد انتهاء مدة التعريض للحفاظ على الحبوب او المادة المبخرة من التلوث .

6- التوزيع المتجانس لكمية الأقراص .

7- الاحكام الجيد للحيز المبخر لمنع التسريب للغاز .

- الالتزام مدة التعريض المحددة "٣ أيام صيفا ؛ ٥ أيام شتاءًا ".

8- التهوية السليمة ويتم التخلص من الرماد المتبقى بعد تحلل الاقراص بطريقة سليمة وبعيدا عن مصادر المياه لتجنب الاشتعال و حدوث حرائق.

9- الاستعانة بوسائل الاعلام المرئية والمسموعة و المقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة فى التوعية والتحذير من مخاطر الاستخدام الخاطئ لها.

10- تشديد الدور الرقابى على محلات البيع والاتجار بالمبيدات وتشديد العقوبة على المخالفين من التجار والمطبقين لغازات التبخير.

11- يتم الاستعانة بالباحثين والخبراء فى استخدام وتطبيق غازات التبخير بقسم بحوث افات الحبوب والمواد المخزونة بمعهد وقاية النباتات .

12- يجب وضع فقرة عن أنواع الغازات والصور المختلفة وكيفية التطبيق الأمثل لها بوسائل التخزين المختلفة والأضرار الناجمة عن الاستخدام الخاطئ للغازات فى كتاب أو برنامج مطبقى المبيدات والمشرف عليها لجنة مبيدات الآفات بالوزارة.