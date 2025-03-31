شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة البراميل الخشبية.. تراث يقاوم الاندثار فى منطقة الدرب الأحمر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

في ورشة لا تتعدى مساحتها المترين، تتزاحم على رفوفها الخشبية أدوات قديمة وأشرطة حديدية، وبراميل خشبية صغيرة مصفوفة فوق بعضها البعض تتحدى لغة النسيان، التقى ”الخليج 365” مصطفى محمد، أحد أقدم صُناع البراميل الخشبية في منطقة تحت الربع بالدرب الأحمر.

وبينما كان منسجمًا في تصنيع قطعته الخشبية، تحدث "مصطفى" عن حرفته اليدوية وتاريخ استعمال البراميل، كفن قائم بذاته عشقه وأبدع فيه وتمسك به طوال سنوات طويلة، قائلًا: "تُعد صناعة البراميل الخشبية من المهن التراثية التي توارثناها أبًا عن جد، مهنة لها تاريخ طويل، وقلة قليلة من الناس يلتحقون بها اليوم، فغالبًا لا يدخل الحرفة إلا من يعشقها ويرغب في تعلمها، حيث لا يوجد الآن سوى عدد محدود جدًا من الحرفيين الذين يعملون في هذه الصناعة بمنطقة تحت الربع، وغالبيتهم من أبناء العائلة الواحدة، ولا تجد غرباء بينهم".

مع الاعتماد على الآلة وسيطرت البراميل البلاستيكية والمعدنية، تراجع دور البراميل الخشبية واختلفت استخداماتها: "في الماضي، كانت البراميل الخشبية تُستخدم بكثرة في تخزين المخللات، والفسيخ، والآيس كريم، ولكن مع انتشار البلاستيك، بدأ الاعتماد على البراميل الخشبية يقل تدريجيًا، واليوم، يُستخدم معظم الإنتاج في محال العطارة، ومتاجر الأعلاف، والديكورات المنزلية".

رغم أن الصناعة تطورت عن الماضي، إلا أن الحرفة لا تزال تحتفظ بجوهرها اليدوي الذي يحتاج إلى مجهود عضلي كبير بفضل إصرار كبارها وأصحابها الأوائل: "مع مرور الزمن، شهدت المهنة بعض التطورات في الأدوات المستخدمة، لكنها لا تزال تعتمد بشكل أساسي على العمل اليدوي، حيث أن 75% من مراحل التصنيع تتم يدويًا، بينما تُستخدم بعض الآلات الحديثة مثل ماكينات الصنفرة وتقطيع الخشب".



البراميل الخشبية



صناعة البراميل الخشبية



كيفية صناعة البراميل



ورشة صناعة البراميل الخشبية