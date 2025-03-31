شكرا لقرائتكم خبر عن "معلومات الوزراء" يتعاون مع الفنان محمد خميس لتقديم محتوى عن الحضارة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، فيديو لأول تعاون بين المركز والفنان محمد خميس، لتقديم فيديوهات عن تاريخ وحضارة المصريين بعد تألقه فى الفيديوهات التى كان يبثها عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء أول فيديو للتعاون بعنوان "المصريون والعيد" رحلة عبر الزمن لاكتشاف فرحة المصريين التي لم تغِب عبر العصور.