شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رسالة عضو التحالف الوطني تواصل تجهيز كحك العيد والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفي إطار استعدادات جمعية رسالة ، للاحتفال بعيد الفطر المبارك، تستمر الجمعية في تجهيز كحك العيد كجزء من نشاط الإطعام الذي يهدف إلى إدخال البهجة والفرحة إلى قلوب الأسر الأولى بالرعاية، وتؤكد الجمعية على أن هدفها في كل لقمة هي أن تكون مصدر سعادة، وفي كل كحكة أن تُحمل فرحة العيد ودفء العائلة لكل من يحتاجها.

تسعى الجمعية إلى تقديم الدعم للأسر في مختلف أنحاء الجمهورية، لتكون هذه المبادرة تجسيدًا حقيقيًا للتكافل الاجتماعي في مناسبة عيد الفطر.