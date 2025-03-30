شكرا لقرائتكم خبر عن شهر شوال أول أشهر الحج.. تعرف على سبب التسمية وأبرز الأحداث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهر شوال هو عاشر شهور السنة وفق التقويم الهجري الذي تستخدمه بعض البلدان الإسلامية، وهو الشهر الذي يلي شهر رمضان، وأول أشهر الحج التي تبدأ من أول يوم فيه وتنتهي بنهاية اليوم العاشر من ذي الحجة، سُمِّي بهذا الاسم في عهد كلاب بن مُرة الجد الخامس للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في عام 412م على وجه التقريب.

وقيل في سبب تسميته بهذا الاسم: إنه يتم فيه تشويل لبن الإبل، وهو توليه وإدباره في وقت اشتداد الحر وقيل بل سُمّي كذلك في موسم كانت الإبل تشول بأذنابها أي ترفعها، فالناقة الشائل هي اللاقح التي ترفع ذنبها للفحل فيكون ذلك علامة على طلبها اللقاح في ذاك الوقت من السنة.

ومن أبرز الأحداث التي وقعت في شهر شوال الآتى:

سنة 1 هـ:

1. زواج النبي من السيدة عائشة رضي الله عنها

سنة 2 هـ:

1. غزوة بني سليم بالكُدر

2. سرية سالم بن عمير لقتل أبي عَفَك

3.غزوة بين قينقاع

4.مؤامرة لاغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل عمير بن وهب و صفوان بن أمية

سنة 3 هـ:

1. غزوة أحد

2. استشهاد حمزة بن عبد المطلب وعبد الله بن جحش وشماس بن عثمان ومصعب بن الزبير وسعد بن الربيع وعبد الله بن عمرو بن الجموح وعمرو بن الجموح وحنظلة بن أبي عامر وعمرو بن معاذ ومالك بن سنان وهو والد الصحابي أبو سعيد الخدري وأنس بن النضر

3. غزوة حمراء الأَسَد .

ومن أحداث هذا الشهر، أنه وقعت فيه غزوتان كانت أولاهما امتحانًا للمسلمين إذ انقلب النصر فيها إلى هزيمة، والأخرى انقلبت فيها الهزيمة إلى نصر، فالأولى غزوة أحد التي كانت في الخليج 365 من شوال السنة الثالثة للهجرة التي كان المسلمون يطلقون عليها سنة التمحيص، والثانية غزوة حنين التي كانت بعد فتح مكة بأقل من شهر في السنة الثامنة للهجرة، أي (سنة الاستواء).