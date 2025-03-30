شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تشكر قناة "الناس" على جهودها في برنامج سفراء دولة التلاوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت وزارة الأوقاف بخالص الشكر والتقدير إلى قناة "الناس" على جهودها الكبيرة في إنتاج وعرض برنامج "سفراء دولة التلاوة"، الذي يبرز الأداء المتميز لأئمة وزارة الأوقاف المبتعثين إلى دول العالم، ويسلط الضوء على دورهم في نشر رسالة القرآن الكريم بصوتٍ عذبٍ وأداءٍ متميز.

ويأتي هذا التعاون المثمر بين الوزارة والقناة انطلاقًا من رسالتهما المشتركة في نشر صحيح الدين وإبراز النماذج المضيئة من قراء القرآن الكريم، بما يعزز الدور الريادي لمصر في خدمة كتاب الله ونشر قيمه السامية.

وتؤكد الوزارة أن قناة "الناس" قدمت نموذجًا إعلاميًا متميزًا من خلال هذا البرنامج، إذ أتاحت شاشتها نقل أجواء التلاوة والخشوع إلى جمهور واسع، مقدمةً محتوى ثريًا يليق بمكانة القرآن الكريم وأهله.

سائلين الله تعالى أن يجزي القائمين على هذا العمل خير الجزاء، وأن يجعل جهودهم في خدمة كتاب الله عز وجل في ميزان حسناتهم، وأن يديم هذا التعاون المثمر لما فيه الخير والنفع.