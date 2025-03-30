شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يعزى البابا تواضروس فى وفاة الأنبا باخوميوس: قدم جهودا فى تعزيز قيم التعايش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في وفاة الأنبا باخوميوس، شيخ مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، مقدرًا جهود الفقيد في تعزيز قيم التعايش الإيجابي والسلام المجتمعي، متمنيًا الصبر والسلوان لأسرته ولأعضاء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.