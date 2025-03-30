شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير عبرية: إسرائيل مستعدة لوقف الحرب حال موافقة حماس على مخطط ويتكوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت تقارير عبرية عن مصدر إسرائيلي قوله إن تل أبيب ستناقش إنهاء الحرب إذا وافقت حماس على مخطط مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وأضاف "إسرائيل ستكون مستعدة لمحادثات غير مباشرة مع حماس لإنهاء الحرب إذا قبلت مقترح ويتكوف".

وأوضح أن إسرائيل ستبحث الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار حال أطلقت حماس نصف الأسرى بأول المحادثات ونصفهم بآخرها.

وفي السياق نفسه، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة واستئناف دخول المساعدات الإنسانية فورا، معربا عن دعمه للخطة العربية لإعادة إعمار غزة.

وقال ماكرون "دعوت نتنياهو إلى وقف الهجمات على غزة والعودة إلى وقف إطلاق النار وهو ما يجب أن تقبله حماس"

وأضاف الرئيس الفرنسي أن بلاده ستواصل العمل على الخطة العربية لإعادة الإعمار معتبر أن العودة إلى أفق سياسي قائم على حل الدولتين تبقى ضرورة ملحة.

وأوضح أن "أي تهجير قسري أو عملية ضم تتعارض مع التوجه نحو حل الدولتين كصيغة وحيدة لتحقيق السلام والأمن للشعبين"