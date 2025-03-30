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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ منتخب مصر لسلاح السيف على تحقيق الميدالية الذهبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالىالأحد، 30 مارس 2025 09:19 م
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص التهنئة لفريق منتخب مصر لسلاح السيف للرجال على تحقيقهم إنجازا تاريخيا بالفوز بالميدالية الذهبية بمنافسات الفرق بكأس العالم للرجال المقامة فى المجر.
وأكد الرئيس السيسى، أن هذا الفوز ليس فقط مصدر فخر لنا جميعًا، بل هو شاهد على كفاءة وإرادة الشباب المصرى، مضيفًا:" تحيا مصر دائمًا بعزيمة شبابها".
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