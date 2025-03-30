شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين الأنبا بولا نائبا بابويا لإيبارشية البحيرة بعد رحيل الأنبا باخوميوس والان مع تفاصيل الخبر

أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تعيين الأنبا بولا نائبًا بابويًا لإيبارشية البحيرة ومطروح وكل توابعها، وذلك عقب رحيل الأنبا باخوميوس، مطران الإيبارشية، الذي وافته المنية اليوم.

وكان قد ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، صلوات تجنيز الراحل الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، اليوم الأحد، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة عدد من الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة، وسط حضور شعبي كبير من أبناء الكنيسة.

وعقب انتهاء الصلوات، تحرك موكب الجثمان متجهًا إلى مدينة دمنهور، حيث وُضع في كنيسة القديس مار مرقس الرسول، مقر المطرانية، لإتاحة الفرصة أمام محبيه لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه حتى منتصف الليل.

ومن المقرر أن يُقام صباح غدٍ الاثنين قداس إلهي من الساعة السادسة وحتى التاسعة صباحًا، يعقبه بدء صلوات التجنيز في العاشرة صباحًا. وبعدها، يُنقل الجثمان إلى دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، حيث تُجرى مراسم الدفن في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.