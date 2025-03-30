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ينشر ”الخليج 365” المواعيد الجديدة لصلاة عيد الفطر المبارك 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك بعد إعلان دار الإفتاء تعذر رؤية هلال شوال وأن أول أيام عيد الفطر الإثنين 31 مارس 2025 .

الأحد، 30 مارس 2025 07:55 م

شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد صلاة عيد الفطر بمختلف محافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية